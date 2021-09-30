Вопросы к занятиям, зачётам и экзаменам

Скорая и неотложная медицинская помощь 1

3) Книга "Проблемы тактики на догоспитальном этапе. Диагностические и тактические ошибки". Екатеринбург. 1992 г. Читать онлайн или скачать: http://yadi.sk/d/2j3b8ayA2wlED Книга предназначена для врачей, фельдшеров скорой медицинской помощи и смежных этапов, врачей-интернов, студентов старших курсов медицинского института, медицинских колледжей, училищ.

4) "Справочник по неотложной медицинской помощи" Москва. 2007 г. Читать онлайн или скачать: http://yadi.sk/d/2MTYGlN_4Hup8

5) Книга "Скорая медицинская помощь". Краткое руководство по оказанию скорой медицинской помощи взрослым и детям. Санкт-Петербург. 2010 г. Предназначено для врачей и фельдшеров станций (отделений) скорой медицинской помощи.

Читать онлайн или скачать файл pdf: http://yadi.sk/d/5E0sUw8u4Vi_g или

скачать файл djvu: https://yadi.sk/d/ngDpoLoLgXycw

6) "Руководство для врачей скорой медицинской помощи". Санкт-Петербург. 2007 г. Для врачей скорой медицинской помощи и врачей других специальностей.

Файл pdf читать онлайн или скачать: http://yadi.sk/d/DY667_m84VjDg

или файл djvu скачать: https://yadi.sk/i/HqugqMXbgY2As

7) Учебник "Медицина неотложных состояний". Киев. 2008 г. Для студентов и врачей. Скачать: http://yadi.sk/d/h7nbKm_s4Vl1m

8) Учебное пособие "Неотложные состояния". Донецк. 2001 г. Для студентов и врачей. Скачать: http://yadi.sk/d/0fFu2L_W4VkQm

10) Учебное пособие «Хирургическая патология в практике врача скорой и неотложной помощи». Волгоград. 2011. Читать онлайн или скачать: http://yadi.sk/d/YS1LpSF569uNR

11) «Территориальный стандарт оказания скорой медицинской помощи». (Екатеринбург. 2008 г.):

а) файл в формате «doc» читать онлайн или скачать: http://yadi.sk/d/R1Ag48N16A20l или

б) файл в формате «pdf» читать онлайн или скачать: http://yadi.sk/d/sOBIDD4m6sxty

Стандарты оказания СМП населению Свердловской области представляют собой перечень лечебных, диагностических и тактических действий врачей и фельдшеров в виде алгоритмов, достаточных для оказания неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе. Также, данное пособие содержит приложения, необходимые врачу или фельдшеру СМП.

12) «Карманный справочник врача скорой и неотложной медицинской помощи». 2013 г. Читать онлайн или скачать: https://yadi.sk/i/PQA_H9urgXxNQ Оглавление данного справочника читать онлайн или скачать: http://yadi.sk/d/9PSL6hhX6AeDw

13) Книга «Алгоритмы оказания медицинской помощи больным и пострадавшим бригадами станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» (Москва, 2013 г.) Для врачей, фельдшеров, акушерок скорой медицинской помощи. Файл в формате «pdf» читать онлайн или скачать: https://yadi.sk/i/UemZHOG8b4VxU

16) "Медицина неотложных состояний. Избранные клинические лекции" (Донецк)

Том 1 (2008 г.) в формате «pdf» читать онлайн или скачать: http://yadi.sk/d/gfR3Z5ioCRDL3

Том 2 (2007 г.) в формате «pdf» читать онлайн или скачать: http://yadi.sk/d/bXWxPeZECRDMg

Том 3 (2011 г.) в формате «pdf» читать онлайн или скачать: http://yadi.sk/d/j8U8aE7bCRDPk

Том 4 (2012 г.) в формате «pdf» читать онлайн или скачать: http://yadi.sk/d/q7V96E9zCRDRA

17) 11-и серийный документальный фильм "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (продолжительность каждой серии - 10 мин). Документалисты из Екатеринбурга попытались показать жизнь и работу специализированной реанимационной бригады скорой помощи (11 серий по 10 минут каждая). Здесь нет постановочных кадров, это реальные истории, которые происходили в Екатеринбурге. В течение трех месяцев съёмочная группа сопровождала бригады "Скорой помощи" на выездах. В результате зрители получили редкую возможность увидеть работу "Скорой" изнутри. Ложные вызовы, поиски бомжей в бараках, сбежавшие пациенты, разрешение семейных конфликтов... Это далеко не полный список того, чем приходится заниматься врачам "Скорой помощи" помимо своей основной работы - спасения человеческих жизней.

Всё это - в документальном проекте "Скорая помощь":