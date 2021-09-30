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Скорая и неотложная медицинская помощь 1
3) Книга "Проблемы тактики на догоспитальном этапе. Диагностические и тактические ошибки". Екатеринбург. 1992 г. Читать онлайн или скачать: http://yadi.sk/d/2j3b8ayA2wlED Книга предназначена для врачей, фельдшеров скорой медицинской помощи и смежных этапов, врачей-интернов, студентов старших курсов медицинского института, медицинских колледжей, училищ.
4) "Справочник по неотложной медицинской помощи" Москва. 2007 г. Читать онлайн или скачать: http://yadi.sk/d/2MTYGlN_4Hup8
5) Книга "Скорая медицинская помощь". Краткое руководство по оказанию скорой медицинской помощи взрослым и детям. Санкт-Петербург. 2010 г. Предназначено для врачей и фельдшеров станций (отделений) скорой медицинской помощи.
Читать онлайн или скачать файл pdf: http://yadi.sk/d/5E0sUw8u4Vi_g или
скачать файл djvu: https://yadi.sk/d/ngDpoLoLgXycw
6) "Руководство для врачей скорой медицинской помощи". Санкт-Петербург. 2007 г. Для врачей скорой медицинской помощи и врачей других специальностей.
Файл pdf читать онлайн или скачать: http://yadi.sk/d/DY667_m84VjDg
или файл djvu скачать: https://yadi.sk/i/HqugqMXbgY2As
7) Учебник "Медицина неотложных состояний". Киев. 2008 г. Для студентов и врачей. Скачать: http://yadi.sk/d/h7nbKm_s4Vl1m
8) Учебное пособие "Неотложные состояния". Донецк. 2001 г. Для студентов и врачей. Скачать: http://yadi.sk/d/0fFu2L_W4VkQm
10) Учебное пособие «Хирургическая патология в практике врача скорой и неотложной помощи». Волгоград. 2011. Читать онлайн или скачать: http://yadi.sk/d/YS1LpSF569uNR
11) «Территориальный стандарт оказания скорой медицинской помощи». (Екатеринбург. 2008 г.):
а) файл в формате «doc» читать онлайн или скачать: http://yadi.sk/d/R1Ag48N16A20l или
б) файл в формате «pdf» читать онлайн или скачать: http://yadi.sk/d/sOBIDD4m6sxty
Стандарты оказания СМП населению Свердловской области представляют собой перечень лечебных, диагностических и тактических действий врачей и фельдшеров в виде алгоритмов, достаточных для оказания неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе. Также, данное пособие содержит приложения, необходимые врачу или фельдшеру СМП.
12) «Карманный справочник врача скорой и неотложной медицинской помощи». 2013 г. Читать онлайн или скачать: https://yadi.sk/i/PQA_H9urgXxNQ Оглавление данного справочника читать онлайн или скачать: http://yadi.sk/d/9PSL6hhX6AeDw
13) Книга «Алгоритмы оказания медицинской помощи больным и пострадавшим бригадами станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» (Москва, 2013 г.) Для врачей, фельдшеров, акушерок скорой медицинской помощи. Файл в формате «pdf» читать онлайн или скачать: https://yadi.sk/i/UemZHOG8b4VxU
16) "Медицина неотложных состояний. Избранные клинические лекции" (Донецк)
Том 1 (2008 г.) в формате «pdf» читать онлайн или скачать: http://yadi.sk/d/gfR3Z5ioCRDL3
Том 2 (2007 г.) в формате «pdf» читать онлайн или скачать: http://yadi.sk/d/bXWxPeZECRDMg
Том 3 (2011 г.) в формате «pdf» читать онлайн или скачать: http://yadi.sk/d/j8U8aE7bCRDPk
Том 4 (2012 г.) в формате «pdf» читать онлайн или скачать: http://yadi.sk/d/q7V96E9zCRDRA
17) 11-и серийный документальный фильм "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (продолжительность каждой серии - 10 мин). Документалисты из Екатеринбурга попытались показать жизнь и работу специализированной реанимационной бригады скорой помощи (11 серий по 10 минут каждая). Здесь нет постановочных кадров, это реальные истории, которые происходили в Екатеринбурге. В течение трех месяцев съёмочная группа сопровождала бригады "Скорой помощи" на выездах. В результате зрители получили редкую возможность увидеть работу "Скорой" изнутри. Ложные вызовы, поиски бомжей в бараках, сбежавшие пациенты, разрешение семейных конфликтов... Это далеко не полный список того, чем приходится заниматься врачам "Скорой помощи" помимо своей основной работы - спасения человеческих жизней.
Всё это - в документальном проекте "Скорая помощь":
2 серия - http://www.youtube.com/watch?v=vEXn47NQsVE
3 серия - http://www.youtube.com/watch?v=OsME0TXlbnQ
4 серия - http://www.youtube.com/watch?v=ANlrqysQ0Tk
5 серия - http://www.youtube.com/watch?v=BXW0NW1JYhI
6 серия - http://www.youtube.com/watch?v=TFNvPDCFTLM
7 серия - http://www.youtube.com/watch?v=_tI67bAPAuk
8 серия - http://www.youtube.com/watch?v=Y222xVH6iWo
9 серия - http://www.youtube.com/watch?v=nj4BkkDgAws
10 серия - http://www.youtube.com/watch?v=r8-6amSgi4Y
11 серия - http://www.youtube.com/watch?v=VJy0MoNaETo
18) "Экстренная_медицинская_помощь_взрослым_и_детям на догоспитальном этапе" (И.Ф. Вольный, 2012 г.) Книга рассчитана на врачей и фельдшеров скорой и неотложной медицинской помощи, сельской и семейной медицины, медицины катастроф и военной медицины, студентов медицинских вузов, колледжей и училищ, врачей-интернов и слушателей циклов последипломного образования по специальности «Медицина неотложных состояний». Файл в формате «djvu» скачать: http://yadi.sk/d/EOyzTLaUDQiFf
19) «Скорая помощь: Руководство для фельдшеров и медсестер» (А.Л. Верткин, 2010 г.) Файл в формате «pdf» читать онлайн или скачать: http://yadi.sk/d/M9IYTuYeFqaeS
20) «Неотложная_помощь_Практическое_руководство» для врачей и студентов медицинских вузов (Москва_2012 г.) Файл в формате «pdf»
21) «Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» (20 июня 2013 г.) Файл в формате «pdf» читать онлайн или скачать:
файл в формате «pdf» http://yadi.sk/d/4fuiwQmOFqeEW или
файл в формате «docx» https://yadi.sk/i/QUOHt2vvcQB8z
22) «Типичные ошибки при оказании неотложной помощи на догоспитальном этапе» (5 стр.) (А.Л. Верткин, 2007 г.) Файл в формате «pdf» читать онлайн или скачать: http://yadi.sk/d/TP-tRCp4Fqf4H
23) «Алгоритмы действий врача Службы скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга» (2009г.) Файл в формИате «pdf» читать онлайн или скачать: https://yadi.sk/i/XVMBY5qZb4VLz
24) «Инструкции для СМП по использованию аппаратов, устройств и заполнению Карты вызова» (папка с девятнадцатью файлами, один из которых является архивом, в котором находятся ещё десять документов). Адрес папки, в которой можно смотреть и скачивать все вышеперечисленные файлы: http://yadi.sk/d/3rkIcNPNFqjTL
25) Справочник «Неотложные состояния. Диагностика и лечение» для врачей (Е.И. Чазов, 2002 г.) Файл в формате «pdf» читать онлайн или скачать: http://yadi.sk/d/_gIOLvufFr57y
26) "Алгоритмы оказания скорой и неотложной медицинской помощи больным и пострадавшим бригадами службы скорой медицинской помощи города Москвы" (Департамент здравоохранения города Москвы, 2013 г.). Скачать: http://yadi.sk/d/E3-MYQ5XNDaJZ
27) Учебник "Неотложная_медицинская_помощь" (Т.В._Отвагина,_2012 г.) для студентов фельдшерских отделений медицинских колледжей и училищ. Файл в формате «pdf» читать онлайн или скачать: http://yadi.sk/d/119CYxsvRuqMr
28) "Скорая медицинская помощь – 2014" Сборник тезисов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (19-20 июня 2014 г.). Предназначен для специалистов скорой медицинской помощи, студентов и клинических ординаторов. Файл в формате «pdf» читать онлайн или скачать: https://yadi.sk/i/efhgxNyzVK6Z3
29) ВИДЕО-трансляция Всероссийской научно-практической конференции «Скорая медицинская помощь – 2014» (19-20 июня 2014 г.)
а) ВИДЕО-трансляция (7 час 51 мин) конференции 19 июня 2014 г.: http://www.youtube.com/watch?v=12dhhfVwNzA
1.02.40. – 1.35.50. Скорая медицинская помощь в России: история и современность (проф. Багненко)
1.35.51. – 2.04.30. Роль и задачи службы МК в системе организации и оказания экстренной медицинской помощи в РФ
2.04.31. – 2.28.52. Роль фельдшера в оказании СМП, состояние и перспективы развития (проф. Двойников С.И.)
6.28.01. – 6.46.01 Профессиональный стандарт фельдшера
6.46.03. – 6.59.09. Опыт подготовки фельдшера СМП в Санкт-Петербурге (директор МК-1)
в) ВИДЕО-трансляция (4 час 13 мин) конференции 20 июня 2014 г.: http://www.youtube.com/watch?v=XL-9mnSf5JM
2.11.21. – 2.18.57. Инновационный образовательный модуль этапного обучения экстренной медицинской помощи
2.23.30. – 2.37.13. Догоспитальная помощь при сочетанных, множественных и изолированных сопровождающихся шоком травмах
30) Методические рекомендации "Неотложная медицинская помощь при_дорожно-транспортных_происшествиях" (2008_г.): https://yadi.sk/i/PKUuR1-Hahob9 Для фельдшеров скорой медицинской помощи, центров медицины катастроф, трассовых пунктов, здравпунктов промышленных предприятий.
31) "Справочник по применению лекарственных препаратов для специалистов скорой медицинской помощи" (МЗ РФ, 2013 г.): https://yadi.sk/i/bg2gHoFcb4dC4
32) "Стандарты скорой медицинской помощи" (МЗ РФ, 2013 г.):
файл в формате "pdf" https://yadi.sk/i/pnbN1gO8bANMQ или
файл в формате «odt» https://yadi.sk/i/OWmAh_AZbANVk
33) "Алгоритмы оказания медицинской помощи больным и пострадавшим бригадами станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова" (Москва, 2011 г.):
файл в формате «pdf» https://yadi.sk/i/kuLk4VL63FHntb или
файл в формате «html» https://yadi.sk/d/4W4g8ezIbhbMF
34) Методические рекомендации "Лечебно-диагностические алгоритмы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ЧС с сочетанной и множественной травмой" (Москва, 2000 г.): https://yadi.sk/i/dFEcG85XbtTba
35) Методические рекомендации "Оказание медицинской помощи при политравме на догоспитальном этапе" (Харьков, 2007 г.): https://yadi.sk/i/zhPt3SPZbtTYp
36) "Алгоритмы оказания скорой и неотложной медицинской помощи больным и пострадавшим бригадами службы скорой медицинской помощи города Москвы" (2014 г.):
файл в формате «pdf» https://yadi.sk/i/j64c5MSLcKLcx или
файл в формате «doc» https://yadi.sk/i/9B7pv9xW3FHqQ3
37) "Клинические рекомендации (протоколы) оказания скорой медицинской помощи" (Санкт-Петербург, 2014 г.) содержат разделы "Оказание скорой мед. помощи на догоспитальном этапе" и "Оказание скорой мед. помощи на госпитальном этапе в стационарном отделении СМП": https://yadi.sk/d/lnMPFos3cKkgn
38) "Алгоритмы оказания скорой (неотложной) медицинской помощи взрослому населению Республики Беларусь" (2010 г.):
файл в формате «doc» https://yadi.sk/i/Z4eTzVPld5mZH или
файл в формате «pdf» https://yadi.sk/i/fNARLr5Hd5mbK
39) Сайт "Скорая медицинская помощь" (Российские и зарубежные стандарты скорой медицинской помощи): http://ambulance-russia.blogspot.ru
40) Сайт «Скорая и неотложная медицинская помощь» Информация для работников скорой медицинской помощи (алгоритмы): http://neotloga-ru.blogspot.ru
41) Учебный материал (8 стр.) «Понятие о неотложных, критических и терминальных состояниях»: https://yadi.sk/i/hX2V8HLkepXQ4
42) Учебник «Неотложная_доврачебная_помощь» для студентов медицинских колледжей и училищ (Сумин_2008): https://yadi.sk/i/JZ5RaObjfK57T
43) "Национальное_руководство_по_скорой_помощи" (Вёрткин_А.Л., 2012 г.): https://yadi.sk/i/WtK98L3ZfRu4p
44) Книга "Скорая медицинская помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях" для врачей и фельдшеров (2007 г.): https://yadi.sk/i/LxPtEmVggY4Ge
45) Двадцать три видеоролика "HTC Реанимация" (продолжительность каждого видеоролика от 10 до 15 мин). Будни "Скорой помощи":
Выпуск 1 - https://www.youtube.com/watch?v=3f483o_L8_4&list=PLVcw7Bzj1sPrFed0ANHc4M71O3itwzx2z&index=1
Выпуск 2 - https://www.youtube.com/watch?v=ecFR_agA8vk&list=PLVcw7Bzj1sPrFed0ANHc4M71O3itwzx2z&index=2
Выпуск 5 - https://www.youtube.com/watch?v=KQvzaIPiMcw&list=PLVcw7Bzj1sPrFed0ANHc4M71O3itwzx2z&index=5
Выпуск 10 - https://www.youtube.com/watch?v=-oRJ6hBucDo&list=PLVcw7Bzj1sPrFed0ANHc4M71O3itwzx2z&index=10
Выпуск 11 - https://www.youtube.com/watch?v=dIPzJqulmgs&list=PLVcw7Bzj1sPrFed0ANHc4M71O3itwzx2z&index=11
Выпуск 12 - https://www.youtube.com/watch?v=LSnI7VAdreM&list=PLVcw7Bzj1sPrFed0ANHc4M71O3itwzx2z&index=12Выпуск 13 - https://www.youtube.com/watch?v=1L89wqCT3eI&list=PLVcw7Bzj1sPrFed0ANHc4M71O3itwzx2z&index=13
Выпуск 14 - https://www.youtube.com/watch?v=YUVqgUkKihU&list=PLVcw7Bzj1sPrFed0ANHc4M71O3itwzx2z&index=14
Выпуск 15 - https://www.youtube.com/watch?v=_Gea4czgdWE&list=PLVcw7Bzj1sPrFed0ANHc4M71O3itwzx2z&index=15
Выпуск 16 - https://www.youtube.com/watch?v=fWpbjWcxJ5E&list=PLVcw7Bzj1sPrFed0ANHc4M71O3itwzx2z&index=16
Выпуск 17 - https://www.youtube.com/watch?v=0th7lYrFtdw&list=PLVcw7Bzj1sPrFed0ANHc4M71O3itwzx2z&index=17
Выпуск 18 - https://www.youtube.com/watch?v=8JwrlRlsa-I&list=PLVcw7Bzj1sPrFed0ANHc4M71O3itwzx2z&index=18
Выпуск 19 - https://www.youtube.com/watch?v=GNg74nlVIH0&list=PLVcw7Bzj1sPrFed0ANHc4M71O3itwzx2z&index=19
Выпуск 20 - https://www.youtube.com/watch?v=OwAUpMOIv6g&list=PLVcw7Bzj1sPrFed0ANHc4M71O3itwzx2z&index=20
Сезон 2 Выпуск 1 - https://www.youtube.com/watch?v=2kzyHbiRcoI&list=PLVcw7Bzj1sPrFed0ANHc4M71O3itwzx2z&index=21
Сезон 2 Выпуск 2 - https://www.youtube.com/watch?v=i5QovuecGcc&list=PLVcw7Bzj1sPrFed0ANHc4M71O3itwzx2z&index=22
46) НЕФОРМАЛЬНЫЙ САЙТ СКОРОЙ ПОМОЩИ «ФЕЛЬДШЕР.РУ»: http://feldsher.ru
47) Официальный сайт Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова (г. Москва): http://mos03.ru
48) Медицинский блог врача скорой помощи: http://www.happydoctor.ru
49) «Неофициальное руководство ССиНМП им. А.С. Пучкова г. Москвы»: https://yadi.sk/i/VaO2NPF7nWTqz
50) «Стандарты СМП», составленные (по интернет-источникам) Ириной Юрьевной Беляковой (фельдшером ССМП г. Балаково): https://yadi.sk/i/ASTDQiOMnWVFe
51) Экстренная медицинская помощь. Карманное руководство. Дзяк Г.В. 2013.djvu
Экстренная медицинская помощь. Карманное руководство (Дзяк Г.В. 2013) формат "pdf"
52) Алгоритмы скорой и неотложной медпомощи взрослым (Симферополь, 2011).doc
53) «Неотложная синдромология. Скорая медицинская помощь» (Нагнибеда А.Н. 2010 г) формат "pdf"
54) «Неотложная синдромология. Скорая медицинская помощь» -->
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